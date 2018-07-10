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В Уфе за счет экономии буду отремонтированы еще 3 участка дороги и 6 дворов

10 июля 2018, 10:52
Уже объявлены аукционы для определения подрядчиков.

Сегодня, 10 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов рассказал, что число отремонтированных объектов в этом году в столице увеличится за счет экономии средств.

- Благодаря экономии средств. полученной в ходе проведения конкурсных процедур, у нас появилась возможность отремонтировать сверх запланированного еще три участка городских улиц. Это участок проспекта Октября от перекрестка с лицей 50 лет СССР до пересечения с улицей Шафиева, улица Перспективная в микрорайоне Шакша и улица Кольцевая между улицами Конституции и Ульяновых, - сообщил Ирек Ялалов. - Аукционы объявлены, они пройдут с 7 по 13 августа.

Таким же способом удалось найти средства для ремонта шести дворов в городе.

- Если учесть, о междворовое пространство обычно объединяет сразу несколько домов, значит, результатами благоустройства этих дворовых территорий сможет воспользоваться большое число горожан, - отметил Ирек Ялалов.

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#Новости#Благоустройство#Татьяна Майорова,#Город
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