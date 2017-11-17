В Уфе власти не ремонтируют дорогу к школе из-за того, что она бесхозная

Родители детей, посещающих детсады № 268 и 291 и школу № 49 не могут добиться от властей ремонта дороги, ведущей к образовательным организациям. Жалуются и жители близлежащих домов. Они неоднократно обращались к чиновникам и депутатам, однако получали отказ: дорога не числится. ни на чьем балансе.

Дорога в квартале улиц Менделеева, Лесной проект и бульваром Молодежным проходит между двумя детскими садами и выходит на школу. Ее не ремонтируют, по словам местных жителей, уже лет 15. Дети и их родители вынуждены пробираться к образовательным учреждениям по лужам и грязи. Зимой дорогу заваливает снегом, который никто не убирает. В ответ на жалобы граждан чиновники заявляют, что дорога ничья.