В Уфе власти не ремонтируют дорогу к школе из-за того, что она бесхозная
Дорога в квартале улиц Менделеева, Лесной проект и бульваром Молодежным проходит между двумя детскими садами и выходит на школу. Ее не ремонтируют, по словам местных жителей, уже лет 15. Дети и их родители вынуждены пробираться к образовательным учреждениям по лужам и грязи. Зимой дорогу заваливает снегом, который никто не убирает. В ответ на жалобы граждан чиновники заявляют, что дорога ничья.
- По закону за эту междворовую дорогу должен отвечать муниципалитет, за дворовые - управляющие компании, - говорит председатель совета дома на ул. Менделеева 197/1 Альберт Шараев. - Но на балансе города эти дороги не значатся. Большинство из них ведёт к социальным объектам - школам, больницам, детским садам, поликлинникам. Но вместо того чтобы ремонтировать эти дороги, и чистить их зимой , регулярно всё заваливают снегом. Я уже не знаю, куда обращаться за решением подобных проблем. Вместо ремонта дороги к школе мэрия произвела сначала засыпку "асфальтогранулянтом"-мусором, а потом - грейдирование, дабы убрать этот самый мусор. Видимо, мы должны их поблагодарить.