mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе выберут лучшего таксиста республики

10 июля 2018, 11:42
В конкурсе могут принять участие водители с водительским стажом не менее трех лет.

Первый Всероссийский конкурс таксистов проводится Минтрансом России и Советом по развитию такси в стране и Госдумой. Региональные этапы состоятся в субъектах России, в том числе в Уфе. В конкурсе могут принять участие водители легкового такси, индивидуальные предприниматели, которые имеют разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Одно из обязательных условий – стаж вождения не менее трех лет.

Победители республиканского этапа представят Башкирию на российском этапе, который примет город Сочи в октябре 2018 года.

Материалы по теме
В Уфе такси врезалось в здание полиции из-за пьяного пассажираТакси на тот свет: Подробности крупной аварии на трассе «Уфа – Оренбург»Каршеринг, такси или авто: на чем уфимцу ездить удобнее
#Новости#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48