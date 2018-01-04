В Уфе такси врезалось в здание полиции из-за пьяного пассажира
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Никто не пострадал
В Уфе вечером 3 января автомобиль «Деу Нексия» врезался в здание полиции № 6 по улице Лесотехникума.
Как сообщает ГТРК-Башкортостан, позже владелец иномарки рассказал, что подрабатывает водителем такси. По его словам, причиной аварии стало поведение пассажира. Пьяный мужчина с заднего сиденья отключил стояночный тормоз, поэтому автомобиль покатился и протаранил дверь полицейского участка. Никто не пострадал.
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