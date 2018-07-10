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В парках Уфы появятся всесезонные пункты общепита

10 июля 2018, 08:45
Такую концепцию изложил глава города Ирек Ялалов.

Сегодня, 10 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов дал указание своим подчиненным заняться разработкой пунктов питания высоких стандартов, расположенных в парках и скверах города.

- В рамках концепции "Город в парке" в наших зеленых зонах отдыха должны появиться всесезонные кафе семейного формата, - заявил Ирек Ялалов. - Мы должны окончательно забыть как страшный сон четыре десятка тошниловок, пивнушек и шашлычных, которые мы закрыли. Теперь все в парках и скверах должно быть иначе. А если учесть опыт чемпионата мира по футболу, когда иностранные гости охотно пробовали блюда местной кухи, нужно уделить особое внимание именно этнической составляющей. В токах общепита должны присутствовать обязательно блюда из кухни народов, населяющих Башкирию

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#Новости#Благоустройство#Татьяна Майорова,#Город
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