Пенсионная реформа: Обсуждение продолжили в Общественной палате России

- Очень важно, что началось действительно активное и содержательное обсуждение законопроекта и важно, что никто ему не мешает. Изначально были сомнения на этот счет, казалось, что власть старается быстрее протащить этот законопроект, - подытожил председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев. – Готовящийся закон - федеральный закон, и он должен дважды пройти обсуждение в регионах. Правительство планировало принять его осенью, чтобы действовать уже на следующий год. Фактически сегодня реформа не подготовлена, десятки факторов не учтены. Поэтому хорошо, что общество не дает просто так одобрить этот закон. Консенсуса достичь, может, полностью не удастся. Вряд ли будет много людей, которые будут за повышение пенсионное возраста. Но по крайне мере надо и объяснить, зачем делается реформа, и к каким последствиям – и негативным, и позитивным она приведет.