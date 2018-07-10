Пенсионная реформа: Обсуждение продолжили в Общественной палате России

Экспертно-аналитический центр Общественной палаты РФ подготовил результаты экспертной оценки готовности общества к пенсионным нововведениям.
Свои мнения высказали эксперты, представители партий и министр труда и социальной защиты, сообщают «Новые Известия». Все сходится к тому, что необходимо продолжить общественное обсуждение предложений правительства о повышении пенсионного возраста в России. Большинство экспертов высказались за то, чтобы эти предложения были синхронизированы с положениями майских указов президента 2018 года.
- Повышение пенсионного возраста и параметры пенсионной реформы не должны входить в противоречие с решениями, которые будут разработаны для достижения определенных президентом национальных целей и задач развития Российской Федерации, - говорится в обобщении экспертов. - Рассмотрение параметров пенсионной реформы, предлагаемых правительством Российской Федерации в законопроекте, должно осуществляться во взаимосвязи с иными изменениями социальной направленности.
- Готовящиеся изменения в законопроект о повышении пенсионного возраста вызывают напряженную ситуацию в обществе, и это говорит о том, что что-то политические институты делают не так: не могут разъяснить положения реформы, не могут вести конструктивную дискуссию, не учитывают интересы граждан, и задача Общественной палаты – организовать по этому поводу диалог с обществом, - высказался председатель ОП РФ Валерий Фадеев.
Самые спорные моменты
Эксперты высказали разные мнения, в том числе о том, что вызывает больше всего вопросов в готовящейся пенсионной реформе.
Первый вопрос – это рынок труда. До сих пор не понятно, России грозит дефицит рабочих рук, как уверяет правительство, или наоборот, их избыток, связанный с развитием экономики (роботы, цифровизация), как утверждают общественные деятели.
Еще один сложный вопрос - трудовая дискриминация. Тут две темы: с одной стороны, кто сможет заставит работодателей не увольнять людей преклонного возраста, с другой стороны, если это все-таки удастся сделать, тогда можно ожидать роста молодежной безработицы. А во многих странах Европы с такой проблемой уже сталкиваются.
Вызывает много вопросов и повышение ежемесячных пенсий на тысячу рублей в год, как одно из главных обоснований изменений.
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин по этому поводу высказался так:
- Сейчас в правительстве согласовываются проектировки бюджета пенсионного фонда России, и буквально в четверг на правительственной комиссии они будут рассмотрены, и мы сможем предъявить гарантии. Мы исходим из того, что всё, что связано с индексацией, все, что связано с повышением пенсий будет выполнено ровно в том контексте, в котором заявлялось. Это - повышение пенсий на 1000 рублей каждый год для неработающих пенсионеров и выход к 2024 году на уровень 20 000 рублей в месяц, о чем правительство заявляло уже неоднократно.
Депутат Госдумы Олег Шеин высказался иначе:
- Я, наконец, разобрался с размером той прибавки, которую правительство (и его сателлит в виде ЕР) обещает гражданам, дожившим до пенсии. Власти говорят про прибавку в 7% или 1000 руб. При среднем официальном размере пенсии в 14100 руб легко увидеть, что индексация в 7% это и есть 1000 руб. Но момент в том, что индексация в 4% (на уровень инфляции) и так закладывалась в бюджет. То есть, реальная прибавка составит +3% или 420 рублей в месяц на пенсионера. Как будто этих денег нельзя найти иначе.
Вместо выводов
Представители общественных сил в целом сошлись во мнении, что принимать законопроект в существующем виде – преждевременно. Вместо этого необходимо продолжить его публичное обсуждение. Также надо добиться актуальных расчетов и детальных статистических показателей, которые бы легли в основу законопроекта и подтверждали бы сбалансированность пенсионной системы в перспективе.
- Сама по себе реформа – самая грандиозная за последние годы, потому что она касается всех аспектов жизни людей, - высказалсяпредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алёшин. - И, конечно, такую реформу невозможно проводить без консенсуса с обществом. Изменения необходимо вносить, идя навстречу друг другу и пытаясь найти то самое золотое сечение.
- Очень важно, что началось действительно активное и содержательное обсуждение законопроекта и важно, что никто ему не мешает. Изначально были сомнения на этот счет, казалось, что власть старается быстрее протащить этот законопроект, - подытожил председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев. – Готовящийся закон - федеральный закон, и он должен дважды пройти обсуждение в регионах. Правительство планировало принять его осенью, чтобы действовать уже на следующий год. Фактически сегодня реформа не подготовлена, десятки факторов не учтены. Поэтому хорошо, что общество не дает просто так одобрить этот закон. Консенсуса достичь, может, полностью не удастся. Вряд ли будет много людей, которые будут за повышение пенсионное возраста. Но по крайне мере надо и объяснить, зачем делается реформа, и к каким последствиям – и негативным, и позитивным она приведет.