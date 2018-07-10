Глава Башкирии поручил создать условия для возвращения юных талантов

- У нас в этой сфере работают министерства образования, культуры, молодёжной политики и спорта, муниципалитеты, вузы, общественные организации. Но между ними нет активной связки в этой части. Пока всё это очень разрозненно. Пока на самом деле нет центра реализации единой политики в этом направлении, - отметил Рустэм Хамитов.