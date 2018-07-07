mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии проходит фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука

7 июля 2018, 13:20
Международный фестиваль собрал 60 лучников из Башкирии, Челябинской области, Москвы и Екатеринбурга, а также Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Словакии, Германии.

Фестиваль метких лучников в республике проходит третий раз. Он устраивается для популяризации стрельбы из лука, а также привлечения молодежи к здоровому образу жизни.

Глава Администрации Иглинского района Гафуан Шайхутдинов торжественно открывая мероприятие отметил, что фестиваль является ярким примером межнационального согласия и играет важную роль в деле воспитания детей и молодежи.

В рамках мероприятия также проводятся семинары и мастер-классы по стрельбе из лука, по приготовлению башкирских национальных блюд. На площадке фестиваля работает огромная выставка работ декоративно-прикладного искусства иглинских ремесленников.

Фестиваль стартовал вчера. Сегодня вечером уже объявят имена самых метких лучников.

Материалы по теме
Минкульт: Фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе посетили более 100 тысяч человек В Уфе планируют провести “Фестиваль пиона”
#Новости#Зиля Аскерова#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48