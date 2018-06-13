Минкульт: Фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе посетили более 100 тысяч человек

В праздничные дни с 8-12 июня в уфимском амфитеатре в третий раз состоялся Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».

Гала-концерт фестиваля посетило около 42 300 уфимцев. На нем выступили Эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, в этом году отметивший свое 20-летие, кураисты Азат Бикчурин, Ильнур Хибатуллин, Ильнур Хайруллин. Классику и шедевры народной музыки исполнили титулованные солисты Театра оперы и балета Любовь Буторина, Диляра Идрисова, Фларида Иркина, Дамир Таипов и другие. На сцене также выступила популярная группа «Караван», исполнившая популярные башкирские, русские народные песни и хиты мировой эстрады.

Уфимцы и гости столицы благосклонно встретили музыкантов из Бурятии — группой «SHONO», «ULYTAU» из Казахстана, MGZAVREBI из Грузии, OYME из Мордовии. Каждая из групп благодаря своему творчеству познакомила зрителей фестиваля с уникальной музыкой своего родного края.

На Гала-концерте выступила звезды шоу «Голос. Дети» Назгуль Отузова и Анжелика Фролова. Наш земляк, популярный исполнитель и солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков также с удовольствием принял участие в фестивале, на котором, кстати, выступал его отец — музыкант Эстрадно-джазового оркестра БГФ.

- Для меня участие в таком фестивале – интересный опыт. Выступать под аккомпанемент оркестра – это очень сложно, эпично и ново. Я очень рад, что впервые пою именно с этим оркестром, потому что это наш оркестр, тут играет мой отец. Музыканты сделали всё очень хорошо», – сказал Сергей Сергеевич.

Певец исполнил собственные композиции в аранжировке ЭДО БГФ, среди которых любимые слушателем «Пятница», «Романс», «Это хорошо» и другие.

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Я очень сильно и приятно удивлён количеством людей, которые пришли послушать абсолютно не хайповый фестиваль. Здесь, вопреки всем трендам и веяниям, происходит опен-эйр классики, этно и джаза, на который идёт народ в большом количестве. Я горд за Уфу и благодарен организаторам. Они учат людей хорошей музыке. Для меня большая честь выступать здесь

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