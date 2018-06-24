В Уфе планируют провести “Фестиваль пиона”

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Место проведения фестиваля уже известно – Ботанический сад столицы республики.
Во время фестиваля организаторы намерены продемонстрировать коллекции пионов, которые собирали специалисты ботанического сада. Согласно программе, также планируется провести мастер-классы по агротехнике и декоративному творчеству.
Также посетители смогут приобрести здесь цветы для высадки. Смогут принять участие в конкурсе костюмов “Мой пион” и развлекательной программе.
Начало мероприятия в 14:00, стоимость входа для взрослых 200 рублей, детям до 18 лет – 100 рублей.
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