В Уфе планируют провести “Фестиваль пиона”

Во время фестиваля организаторы намерены продемонстрировать коллекции пионов, которые собирали специалисты ботанического сада. Согласно программе, также планируется провести мастер-классы по агротехнике и декоративному творчеству.

Также посетители смогут приобрести здесь цветы для высадки. Смогут принять участие в конкурсе костюмов “Мой пион” и развлекательной программе.