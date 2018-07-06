Уфимцы все чаще пополняют транспортные карты через интернет

Произвести пополнение транспортной карты с помощью сервиса Сбербанк Онлайн очень просто. Для этого достаточно ввести девятизначный номер электронного кошелька карты (он всегда указан на чеке, который выдает кондуктор). Отметим, что деньги на транспортную карту и на карты с транспортным приложением зачисляются на следующий день после оплаты. Если вам необходимо воспользоваться картой в день пополнения, рекомендуем воспользоваться устройствами самообслуживания Сбербанка.