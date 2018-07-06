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Уфимцы все чаще пополняют транспортные карты через интернет

6 июля 2018, 10:00
Жители Уфы предпочитают пополнять транспортные карты через интернет с помощью сервиса Сбербанк Онлайн.

Так, в апреле 2018 года было совершено свыше тысячи таких операций на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Всего за 4 месяца 2018 года через Сбербанк жители столицы Башкортостана пополнили транспортные карты почти 3,5 тысячи раз на сумму почти 600 тысяч рублей.

«Пополнять с помощью сервиса Сбербанка Онлайн можно любые карты, которые принимаются к оплате в электротранспорте МУЭТ Уфы. Такая возможность появилась в декабре прошлого года, – рассказывает Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. – В течение этого года мы видим положительную динамику – каждый следующий месяц количество пополнений с помощью нашего сервиса увеличивается. Это значит, что пополнять транспортные карты через интернет – удобно, и уфимцы оценили такую возможность».

Произвести пополнение транспортной карты с помощью сервиса Сбербанк Онлайн очень просто. Для этого достаточно ввести девятизначный номер электронного кошелька карты (он всегда указан на чеке, который выдает кондуктор). Отметим, что деньги на транспортную карту и на карты с транспортным приложением зачисляются на следующий день после оплаты. Если вам необходимо воспользоваться картой в день пополнения, рекомендуем воспользоваться устройствами самообслуживания Сбербанка.

Напомним, к оплате в транспорте МУЭТ теперь принимают банковские карты платёжных систем «МИР» и Mastercard. Ранее расплачиваться можно было только картой VISA.

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