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Уфимский «Салават Юлаев» расстанется с мужем Леры Кудрявцевой

6 июля 2018, 10:44
Есть сведения, что 30-летний нападающий перейдет в московский «Динамо».

Молодой нападающий Игорь Макаров покидает хоккейный клуб «Салават Юлаев», чтобы быть ближе к своей беременной супруге – телеведущей Лере Кудрявцевой. Эту новость обсуждают спортивные фанаты в соцсетях.

И вот теперь данное известие нашло свое подтверждение и на официальном сайте уфимского хоккейного клуба. Пояснений про интересное положение жены Игоря Макарова там, конечно, нет, но расторжение контракта с форвардом по обоюдному согласию сторон нашло свое подтверждение.

Сообщается также, что в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Игорь Макаров провел в составе «Салавата Юлаева» 50 игр и набрал 12 (6+6) очков, при показателе полезности «-7». В 12 играх плей-офф игрок забросил одну шайбу и набрал два ассистентских очка. Показатель полезности «+2».

По неподтвержденным пока официально данным, Игорь Макаров намерен дальше выступать в составе московского «Динамо», ближе к своей беременной жене Лере Кудрявцевой, которая раньше часто прилетала в Уфу, посмотреть на игру мужа.

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