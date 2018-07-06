Уфимский «Салават Юлаев» расстанется с мужем Леры Кудрявцевой

И вот теперь данное известие нашло свое подтверждение и на официальном сайте уфимского хоккейного клуба. Пояснений про интересное положение жены Игоря Макарова там, конечно, нет, но расторжение контракта с форвардом по обоюдному согласию сторон нашло свое подтверждение.