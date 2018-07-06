Объем вкладов уральцев в Сбербанке превысил 403 млрд рублей

В Челябинской области, в отличие от других регионов присутствия Уральского банка Сбербанка, не так популярен швейцарский франк. Если в Свердловской, Курганской областях и Республике Башкортостан в этой валюте хранятся от 15 до 19 млн на регион (в рублевом эквиваленте), то на Южном Урале объем депозитов в этой валюте почти в три раза меньше - всего 5,7 млн в рублевом выражении. В Курганской области ситуация с популярностью швейцарского франка диаметрально противоположная. Здесь доля вкладов, номинированных в национальной валюте Швейцарии и Княжества Лихтенштейн, в среднем в 8 раз выше аналогичного показателя в других регионах присутствия Уральского Сбербанка.