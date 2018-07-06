Из-за сильного дождя прервали матч ФК «Уфа» против «Юрдингена»

Игра проходила в австрийской коммуне Леоганге. Матч с немцами должен был стать заключительным в рамках учебно-тренировочных сборов, однако не был доигран из-за непогоды.
Матч был прерван на 41-й минуте из-за сильной грозы. К тому моменту счет был 1:1, наш гол забил Денис Тумасян.
Сегодня уфимцы поедут домой и отдохнут несколько дней.
- Заключительный учебно-тренировочный сбор пройдет в австрийском Майрхофене с 9 по 20 июля, - сообщает ФК «Уфа».
Напомним, в предыдущем матче уфимцы потерпели поражение от действующих чемпионов Австрии «Ред Булл Зальцбург».