mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за сильного дождя прервали матч ФК «Уфа» против «Юрдингена»

6 июля 2018, 12:30
Спортивную баталию пришлось остановить на 41-й минуте.

Игра проходила в австрийской коммуне Леоганге. Матч с немцами должен был стать заключительным в рамках учебно-тренировочных сборов, однако не был доигран из-за непогоды.

Матч был прерван на 41-й минуте из-за сильной грозы. К тому моменту счет был 1:1, наш гол забил Денис Тумасян.

Сегодня уфимцы поедут домой и отдохнут несколько дней.

- Заключительный учебно-тренировочный сбор пройдет в австрийском Майрхофене с 9 по 20 июля, - сообщает ФК «Уфа».

Напомним, в предыдущем матче уфимцы потерпели поражение от действующих чемпионов Австрии «Ред Булл Зальцбург».

Материалы по теме
ФК Уфа проиграл болгарскому ЦСКАФК «Уфа» вырвала победу у румынской команды «Университати»ФК «Уфа» проиграл «Ред Булл Зальцбургу»
#Новости#Зиля Аскерова#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48