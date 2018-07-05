ФК «Уфа» проиграл «Ред Булл Зальцбургу»

Встреча прошла под диктовку соперника и завершилась его крупной победой 3-0. Подопечным Сергея Томарова противостоял довольно сильный соперник. Австрийский Ред Булл Зальцбург в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Красные буйволы не стали стесняться неведомого им доселе оппонента из далекого Башкортостана, в первом тайме забив два мяча.