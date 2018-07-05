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Международный конгресс по кибербезопасности принял 50 стран-участниц

5 июля 2018, 15:06
Cегодня открывается первый Международный конгресс по кибербезопасности, в его работе примут участие более 2200 делегатов из 51 страны мира.

Это первое мероприятие такого уровня и масштаба, посвященное теме кибербезопасности и противодействия киберпреступности.

В деловой программе конгресса панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберпространства. В них примут участие представители федеральных органов власти РФ, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, признанные эксперты в этой области.

Среди участников конгресса: Мэн Хунвей, президент Интерпола, Максим Акимов, вице-премьер РФ, Марк ван Задельхоф, гендиректор IBM Security, Пенни Лейн, вице-президент Visa Inc., Мика Лауде, вице-президент Huawei Technologies Co., Троелс Оертинг, глава Центра по кибербезопасности ВЭФ.

Тематические и технические сессии проведут компании: Microsoft, Cisco, Huawei, IBM, Лаборатория Касперского, BI.ZONE, Интерпол.

На конгрессе состоится сессия ВЭФ, на которой будет обсуждаться организация международного сотрудничества как метода борьбы с глобальной преступностью.

В рамках форума Сбербанк совместно с дочерней компанией BI.ZONE представит годовое аналитическое исследование «Threat Zone 17/18: новые вызовы цифрового мира». В исследовании представлен обзор основных направлений действий киберпреступности в прошлом году, прогнозы на ближайшее будущее, а также основные рекомендации по защите от приведенных в исследовании киберугроз:

    Ущерб экономике РФ в 2018 году составит свыше 1,1 трлн рублей.

  • Ущерб мировой экономике по оценкам ВЭФ составит более 1 трлн долларов США. К 2022 году эта цифра может достигнуть 8 трлн долларов США.

  • Угроза киберпреступлений заняла 3 место в рейтинге Глобальных рисков ВЭФ, уступив лишь климатическому кризису и стихийным бедствиям.

  • Каждая вторая атака приходится на компании финансового сектора.

  • Только 20% атак становятся публичными, в том числе из-за нежелания компаний раскрывать информацию о них.

  • Киберпреступность молодеет: от 30-40% преступлений совершается школьниками от 14-16 лет.

  • Более 80% атак используют средства социальной инженерии.

  • Одной из наиболее распространённых киберугроз является деятельность программ-шифровальщиков (в 2017 году от программы WannaCry пострадало более 150 стран).

    • Помимо аналитики, в отчете собраны реальные примеры и кейсы: описания действующих кибергруппировок и распространенных схем атак, примеры фишинговых писем и вирусных программ, реальный ущерб и последствия от крупных инцидентов. В отличие от других отчетов подобного рода, данное исследование сделано не техническим, а максимально понятным для любого человека.

    Международный конгресс по кибербезопасности — глобальный отраслевой форум, организатором которого выступает ПАО Сбербанк при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Проходит с 5-6 июля 2018 года в Конгресс-центре Центра международной торговли.

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