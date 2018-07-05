Международный конгресс по кибербезопасности принял 50 стран-участниц

Помимо аналитики, в отчете собраны реальные примеры и кейсы: описания действующих кибергруппировок и распространенных схем атак, примеры фишинговых писем и вирусных программ, реальный ущерб и последствия от крупных инцидентов. В отличие от других отчетов подобного рода, данное исследование сделано не техническим, а максимально понятным для любого человека.