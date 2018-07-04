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Данил Лысенко из Башкирии завоевал "серебро" на турнире Венгрии

4 июля 2018, 09:30
Уроженец Белорецка оказался в числе лучших на международных соревнованиях в Секешфехерваре.

Наш прыгун в высоту показал результат 2,32 метра. Лысенко выступал на турнире в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Белоречанин, ныне представляющий Московскую область, стал вторым. Лучший результат у Мутаз Эсса Баршима из Катара, который взял планку 2,40 метра. Третьим стал австралиец Брендон Старк, прыгнувший как и Лысенко на 2,32 метра, использовав на одну попытку больше. Следующим стартом для Данила Лысенко будет 8-й этап «Бриллиантовой лиги», который пройдет 5 июля в Лозанне.

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#Новости#Рашид Салихов#Спорт
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