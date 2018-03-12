Спортсмен из Башкирии завоевал серебро Континентального кубка

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Эрнест Яхин занял второе место на соревнованиях в Нижнем Тагиле.
Спортсмен из Башкирии Эрнест Яхин завоевал серебро Континентального кубка в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Двоеборец Эрнест Яхин прыгнул на 99,0 метров и получил 125,8 баллов за первый результат, уступив победителю масс-старта французу Хуго Буффаро. Третьим стал австриец Пауль Герштграсер.
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