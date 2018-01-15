Уфимский спортсмен завоевал три «серебра» и «бронзу» на чемпионате Европы

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете из Уфы Семен Елистратов завоевал на дистанции 1500 метров «серебро» на чемпионате Европы по шорт-треку в Дрездене, а также завоевал еще три медали: два «серебра» и «бронзу», сообщает телеканал БСТ.