Уфимский спортсмен завоевал три «серебра» и «бронзу» на чемпионате Европы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27-летний Семен Елистратов отличился на чемпионате Европы в Дрездене.
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете из Уфы Семен Елистратов завоевал на дистанции 1500 метров «серебро» на чемпионате Европы по шорт-треку в Дрездене, а также завоевал еще три медали: два «серебра» и «бронзу», сообщает телеканал БСТ.
Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1000 метров, также в эстафете мужская сборная России в составе Семёна Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова завоевала серебряные медали в эстафете на дистанции 5000 метров.
Семен Елистратов стал бронзовым призёром в многоборье. В многоборье досрочно одержал победу голландец Шинки Кнегт.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей