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В Башкирии 168 км дорог восстановят по новой антиколейной технологии

2 июля 2018, 15:15
Это не должно сильно помешать движению транспорта.

168 км федеральных трасс, которые проходят по территории Башкирии, будут обновлены по антиколейной технологии СПАС. Об этом сообщили журналистам представители Управления дорог «Приуралье».

В число дорог, которые переживут такого рода реконструкцию, входят пять участков М-7 «Волга» общей протяженностью 65,5 км, семь участков на 64 км трассы М5 «Урал» и 39 км оренбургской трассы и Западного обхода Уфы.

Как пояснили дорожники, они восстановят проезжую часть смесью, разработанной методом объемного проектирования по технологии СПАС. Известно, что данная технология позволяет увеличить срок службы покрытия на 20-30%. Это российский аналог технологии superior performance asphalt pavements — «асфальтовое покрытие с идеальными характеристиками».

- Метод состоит в создании рецепта смеси с учетом конкретных климатических условий, под конкретную транспортную нагрузку на местных материалах с прогнозируемой долговечностью работы асфальтобетона в дорожной конструкции», — пояснили представители Управления дорог «Приуралье».

Дорожники уточнили, что во время ремонта транспорт будет действовать реверсивное движение с ручным управлением. Работы должны быть закончены в сентябре.

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