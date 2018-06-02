В России вступил в силу новый ГОСТ разметки дорог

Новые правила разработали специалисты центра инженерно-технических исследований «Дорконтроль». Заказчиком выступил Росавтодор. Об этом первого июня пишет газета «Известия».

Генеральный директор «Дорконтроля» Владислав Свежинский рассказал, что вступивший в силу ГОСТ разрешает наносить все главные виды разметки дорог как белой, так и желтой краской. Здесь имеются в виду полосы движения и полосы разделяющие транспортные потоки. До сего дня желтым цветом обозначали лишь места, где запрещено останавливаться.

Теперь на дорогах можно будет увидеть и синюю разметку. Ее станут наносить на границу парковки. В РФ введена и дорожная разметка обозначающая разворот. До этого на трассах для его обозначения применялись лишь знаки.

Новый ГОСТ вводит разметку «вафельница». Последнюю уже можно наблюдать на некоторых дорогах Москвы.