Более трехсот уфимцев не могут улететь из Турции из-за проблем туроператора

Один из пассажиров Олег Самохин рассказывает, что из аэропорта их попросили выйти неизвестные люди с закрытыми бейджиками. Они пообещали отправить тууристов уже на следующий день, а пока предоставить отель с хорошим питанием. Однако, по словам мужчины, кроме засохшей пиццы никакой нормальной еды им со вчерашнего дня не давали.