Турция попросила Европу помнить об аннексии Крыма
Сегодня, 15:59Общество
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти его государства считают присоединение Крыма к Российской Федерации незаконным.
Турция называет произошедшее аннексией. Об этом пишет портал rns.online.
Чавушоглу сообщил, что Турция не забыла об аннексии украинского Крыма, и никогда этого не забудет. Законность присоединение полуострова к РФ Турция никогда не признавала и не признает.
Правительства ряда европейских государств начинают забывать про Крым. Если Старый свет закроет глаза на происходящее в Украине, то с этой страной может «что-нибудь случиться». И вина за произошедшее ляжет на плечи Европы, сказал турецкий дипломат.
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