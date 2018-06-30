Напомним, 26 января 2016 года Салиму Мухамедьянову и ее супруга Игоря Губанова задержали полицейские, приехавшие по вызову соседки, которая пожаловалась на шум в их квартире. В отделе на них составили административные протоколы. Пару отпустили из отдела, но через несколько часов те же полицейские, что задержали их в первый раз, снова приехали к супругам и отвезли их обратно. Губанова поместили в камеру, а Мухамедьянову отвели в комнату отдыха сотрудников, где, по ее словам, избили и изнасиловали.