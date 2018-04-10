Уроженку Башкирии после изнасилования в полиции уволили с работы

Сегодня, 10 апреля, Ленинский районный суд Магнитогорска признал местную жительницу Салиму Мухамедьянову, которая вместе с мужем переселилась туда из башкирского села Аскарово, виновной в ложном доносе и приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом рассказала «Медиазона».

Женщина стала широко известна после того, как публично рассказала об избиении и изнасиловании, происшедшем в отделе полиции «Ленинский». Прокурор запрашивал для обвиняемой 150 тысяч рублей штрафа, отмечая, что полицейские не стали настаивать на более строгом наказании. Однако судья ограничилась 20 тысячами рублей штрафа, учтя инвалидность 2-й группы подсудимой, страдающей онкологическим заболеванием, и отсутствие у нее постоянной работы.

Как рассказала адвокат «Общественного вердикта» Ольга Лепехина, ее доверительница выслушала приговор со слезами.

- У нее, наверное, какая-то иллюзия правосудия существовала. Она почему-то думала, что когда она расскажет свою историю, как все было, суд проникнется, поймет и поверит. Но, к сожалению, суд встал полностью на сторону следствия, — говорит Лепехина. - Все доказательства, представленные защитой, были признаны судом несостоятельными. Доказательства же стороны обвинения не подвергались критике и сомнению. Отдельный вопрос вызывает и то, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по ложному доносу истек в феврале, но это не помешало судье вынести обвинительный приговор.

Правозащитная организация «Общественный вердикт» считает приговор незаконным и несправедливым. Защита будет обжаловать решение суда и добиваться наказания для полицейских. Правозащитники напоминают, что факт избиения Мухамедьяновой подтвердила судмедэкспертиза. В фонде также отмечали, что следователи больше трех месяцев не могли изъять записи с камер в отделе полиции, а после этого заявили, что видео оказалось частично стерто, но не стали выяснять, кто это сделал. Правозащитники считают, что запись подверглась монтажу.

Напомним, 26 января 2016 года Салиму Мухамедьянову и ее супруга Игоря Губанова задержали полицейские, приехавшие по вызову соседки, которая пожаловалась на шум в их квартире. В отделе на них составили административные протоколы. Пару отпустили из отдела, но через несколько часов те же полицейские, что задержали их в первый раз, снова приехали к супругам и отвезли их обратно. Губанова поместили в камеру, а Мухамедьянову отвели в комнату отдыха сотрудников, где, по ее словам, избили и изнасиловали.

Задержанные вышли из отдела на следующее утро, тогда Губанов и узнал о случившемся с его женой. По словам мужчины, один из полицейских пригрозил, что найдет у них наркотики, и потребовал, чтобы супруги скрылись из города. Они действительно уехали, но затем обратились с заявлениями о происшедшем в полицию и следком.

Через месяц следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но после жалобы правозащитников все же возбудили дело в отношении неустановленных лиц по пункту «а» части 3 статьи 286 УК. Мухамедьянова уже в статусе потерпевшей прошла исследование на полиграфе, которое подтвердило правдивость ее рассказа.

Однако в июле того же года дело об изнасиловании в отделе закрыли, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе. Супруги узнали об этом из СМИ.

Правозащитники утверждают, что одна из экспертиз обнаружила в образцах, представленных на экспертизу, некие биологические следы, а дальнейшее исследование должно было определить, кому они принадлежат. Однако образцы, которые направили на исследование, были потеряны, а когда их нашли, они содержали следы одного Губанова.