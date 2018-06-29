В Башкирии в реке отравилась и погибла рыба в большом количестве

В Аскинском районе Башкирии местные жители обнаружили массовуюгибель рыбы в реке Тюй. Сообщение об этом люди разместили в соцсетях с прикрепленным видеороликом. На нем видно, как большое количество мертвой рыбы плавает прямо возле берега.