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В Башкирии в реке отравилась и погибла рыба в большом количестве

29 июня 2018, 09:56
Экологическое бедствие отмечено на реке Тюй.

В Аскинском районе Башкирии местные жители обнаружили массовуюгибель рыбы в реке Тюй. Сообщение об этом люди разместили в соцсетях с прикрепленным видеороликом. На нем видно, как большое количество мертвой рыбы плавает прямо возле берега.

Причина массовой гибели рыбы непонятна. По версии местных жителей, рыба могла отравиться из-за проникновения в воду каких-то вредных веществ.

Известно, что пострадали все породы рыб, обитающие здесь: начиная от мальков и заканчивая такими крупными рыбинами, как щука. Причина бедствия пока не установлена.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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