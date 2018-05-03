В уфимском пруду снесло дамбу и погибли рыбы

По словам Тамары Хабибуллиной, дамбу в Касимовском пруду срывает уже третий раз за последние годы. О частичном просачивании воды под трубой в начале апреля мы уже писали. Тогда в администрации Калининского района Уфы сообщили, что просачивание воды произошло по естественному руслу и опасность для близлежащих домов отсутствует.

- В результате вода пошла в обход искусственно созданного сооружения, находящегося на территории Уфимского района. Работы по восстановлению дамбы будут продолжены, как только позволят погодные условия, земля подсохнет и появится возможность для прохождения тяжелой техники. Полотно дамбы в настоящее время находится в целостности, - прокомментировали в администрации.

Тамара Хабибуллина рассказывает, что на этот раз вода смыла насыпь дамбы и берег осыпается.

- Опять погибла рыба, которую налетели подбирать полчища чаек. Картина неприглядная и удручающая. Люди на машинах по привычке приезжают отдыхать на берега пруда, а там вот это зрелище. Сухую траву вдоль берега пруда кто-то подпалил, и как говорят свидетели, ее приезжали тушить пожарными машинами, - сообщает женщина.