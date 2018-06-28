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В Уфе прошла проверка систем экстренных оповещений

28 июня 2018, 13:50
Особенно хорошо она была слышна на открытых городских площадках.

Сегодня, 28 июня, в Уфе примерно в 13.00 прошла проверка систем экстренного оповещения.

Несмотря на то, что спасатели предупреждали об этом заранее, проверка систем оповещения все равно для многих горожан оказалась неожиданностью.

Сирена длилась около трех минут. Особенно хорошо она была слышна в районе Уфимского шоссе, откуда открывается широкое пространство в сторону микрорайона Сипайлово. А вот в других частях города, где плотн стоят дома, некоторые горожане сирены не услышали. О чем они сообщили в соцсетях.

- Оповещение населения о ЧС является необходимой мерой безопасности. Сигнал подается для привлечения внимания. Это делается перед передачей всех экстренных сообщений в случае возникновения угрозы, - пояснили в ГУ МЧС РФ по РБ.

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