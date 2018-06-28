В Уфе прошла проверка систем экстренных оповещений

Сирена длилась около трех минут. Особенно хорошо она была слышна в районе Уфимского шоссе, откуда открывается широкое пространство в сторону микрорайона Сипайлово. А вот в других частях города, где плотн стоят дома, некоторые горожане сирены не услышали. О чем они сообщили в соцсетях.