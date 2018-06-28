В Башкирии земля для многодетных поросла «естественной растительностью»

- Земельные участки, расположенные в селе Иглино по улицам Академика Скрябина, Генерала Жадова, Авиаконструктора Сухого, что находятся в микрорайоне «Кузьминки», были сформированы в 2010 году, и в дальнейшем планировались для предоставления льготной категории граждан Иглинского района. В то время данный земельный массив относился к категории земель сельскохозяйственного назначения и был включен в генеральный план по расширению границ населенного пункта Иглино. В настоящее время границы села Иглино расширены, вышеуказанные земельные участки вошли в границы населенного пункта Иглино. За то время, пока проводились работы по расширению границ, земельный массив, предназначенный для предоставления земельных участков льготной категории граждан порос естественной растительностью. Земельные участки пригодны для индивидуального жилищного строительства, вдоль улицы проходит линия электропередач, - говорится в официальном ответе, поступившем в Медиакорсеть из Иглинской районной администрации.