Многодетные семьи получат новые льготы по ипотеке после звонка Путину

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин дал поручение правительству поправить постановление правительства, которое определяет меры поддержки семьям для улучшения жилищных условий.

Житель Иваново Дмитрий Верховских в прямом эфире попросил Путина изменить решение правительства о льготах при рождении второго ребенка, в нем такие семьи могут рассчитывать на 6-процентную ипотеку. У Дмитрия многодетная семья, и он смог получить ипотечный кредит только под 13%.

- Нельзя ли там поправить и написать: «при рождении второго и последующих детей»? – спросил глава многодетной семьи.

- Я хочу расстроить министерство финансов, это ошибочное решение, его надо поправить, - сказал Владимир Путин. – Это примерно 9 миллиардов рублей, небольшие деньги, если говорить о поддержке многодетных семей и решении демографических проблем. Мы это сделаем. Мы поправим.

Тут на экран вывели министра финансов. Антон Силуанов пояснил, что основная задача правительства – сделать ипотеку доступной для всех граждан. Сейчас средняя ставка по ипотеке – 9,73%, сказал он, а раньше это была двузначная цифра. Но с Владимиром Путиным согласился.