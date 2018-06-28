В Башкирии определили места для встреч депутатов с избирателями

– Введенные данным законом нормы призваны упорядочить подобные встречи, чтобы они не носили хаотичного характера и не наносили ущерба жизнедеятельности той или иной территории. Определить перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов и избирателей, порядок предоставления таких помещений предстоит правительству республики и органам местного самоуправления. Новым законом также закреплена норма, в соответствии с которой воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия влечет за собой административную ответственность.