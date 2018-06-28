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В Башкирии определили места для встреч депутатов с избирателями

28 июня 2018, 10:53
Уведомление органов исполнительной власти и местного самоуправления о таких встречах не требуется.

Вступили в силу изменения в республиканский закон «О статусе депутата Госсобрания-Курултая РБ», в соответствии с которыми встречи депутатов регионального парламента с избирателями должны проводиться в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не нарушит работу объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, не создаст помехи пешеходам и не перекроет доступ граждан к нужным объектам.

При этом подачи уведомления органов исполнительной власти и местного самоуправления о таких встречах не требуется.

Примечательно, что законом также установлено, что встречи депутатов Государственного Госсобрания РБ с избирателями, осуществляемые в форме публичных мероприятий, должны проводиться в соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», иными нормативными правовыми актами в сфере публичных мероприятий. – Закон был разработан с учетом последних новаций федерального законодательства, касающихся проведения встреч депутатов с избирателями, организуемых в том числе в форме публичных мероприятий, – прокомментировал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

– Введенные данным законом нормы призваны упорядочить подобные встречи, чтобы они не носили хаотичного характера и не наносили ущерба жизнедеятельности той или иной территории. Определить перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов и избирателей, порядок предоставления таких помещений предстоит правительству республики и органам местного самоуправления. Новым законом также закреплена норма, в соответствии с которой воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия влечет за собой административную ответственность.

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