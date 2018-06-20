Два депутата Госдумы из Башкирии оказались против поправок о языках

Вчера, 19 июня, депутаты Госдумы большинством голосов поддержали скандальные поправки в ФЗ «Об образовании», предусматривающие добровольное изучение родных и государственных национальных языков в школах. В числе голосовавших за поправки оказались и 14 из 15 депутатов, представляющих Башкирию. Единственным депутатом Госдумы от Башкирии, который высказался против законопроекта, оказался лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. Некое недоразумение возникло с голосом коммуниста Александра Ющенко.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», опросивший по этому поводу парламентариев, они почти единодушно уверены, что позиция национальных республик будет учтена во втором чтении законопроекта.

Среди депутатов Госдумы от Башкирии, поддержавших законопроект, оказались все 11 единороссов, а также коммунист Александр Ющенко, представитель ЛДПР Иван Сухарев и Гаджимурад Омаров из «Справедливой России». По данным Госдумы, противником законопроекта стал Рифат Шайхутдинов, который представляет «Гражданскую платформу».

Тем временем глава парламентского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил депутатам, что изучение родных языков останется в обязательной школьной программе, но в качестве родного родители школьников смогут выбрать и русский язык (пока он изучается только как государственный). Изучение же национальных государственных языков планируется только факультативно — по заявлению родителей школьников.

Ко второму чтению, которое должно пройти в июле, депутаты планируют доработать законопроект. В нем предполагается предусмотреть возможность учреждения Фонда поддержки родных языков, который займется разработкой методик изучения родных языков и экспертизой учебников.

Напомним, что в начале июня депутаты Госсобрания Башкирии подготовили свои предложения в резонансный проект федерального закона «Об образовании», связанные с изучением национальных языков.

Башкирские парламентарии настаивают на том, чтобы изучение родных языков все-таки осталось в составе федеральных государственных образовательных стандартов. При этом крупнейшая национальная организация республики — Всемирный курултай башкир просила этого не делать. На прошлой неделе ВКБ направил в Кремль более 17 тыс. подписей с аналогичным требованием.

Против принятия такого проекта высказывались также депутаты и общественники Татарстана и Чувашии. При этом депутаты Госдумы от Татарстана вчера поддержали проект единогласно. Депутаты башкирского парламента Курултая публично законопроект не критиковали.

Опрошенные вчера журналистами депутаты Госдумы сообщили, что голосовали за поправки в расчете на то, что позиция регионов все-таки будет учтена во втором чтении.

Единоросс Рамзил Ишсарин сообщил, что фракция уже к первому чтению переработала первичный вариант законопроекта. Во втором чтении, по его словам, будут «учтены официальные пожелания республики».

- Если что не так, у нас есть возможность высказать свое мнение позже,— отметил депутат.

Павел Качкаев («Единая Россия») также сообщил, что голосовал, по сути, за версию проекта закона, которая будет приниматься во втором чтении.

- Будут выделяться средства на стандартизацию методик, учебников, чего сейчас нет. Это только поможет развитию языков народов РФ,— уверен он.

Иван Сухарев (ЛДПР) обосновал поддержку законопроекта тем, что его «никто ни о чем не просил».

- Плюс ко всему это первое чтение. Будут изменения,— надеется он.

Александр Ющенко (КПРФ) заявил, что, хотя его голос был учтен за законопроект, он не голосовал, так как находится в командировке в Санкт-Петербурге.

- Я напишу заявление, что не голосовал. Я против этого законопроекта, так как против него было много обращений,— отметил он.

К сожалению, получить у Рифата Шайхутдинова оперативный комментарий по поводу его позиции не удалось, а выкладывать свое принципиальное мнение в соцсетях он, похоже, не привык.