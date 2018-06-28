Количество новорожденных в 2018 году в Башкирии уменьшилось

Количество браков также уменьшилось в этом году. По сравнению с прошлым годом количество браков сократилось на 680. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился. Сейчас женины в большинстве случаев становятся матерями впервые после 25 лет. В 1990 году мамами становились в 23 года.