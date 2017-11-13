В правительстве Башкирии прогнозируют падение рождаемости

По итогам 9 месяцев в республике родилось 37 тысяч детей.

Если такие темпы рождаемости сохранятся, общая цифра по итогам года составит всего 49 тысяч. Статистику рождаемости озвучил сегодня вице-премьер правительства республики Салават Сагитов на выездном заседании экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике, которое проходит в Уфе.

- Эта цифра (37 тысяч) вроде не маленькая в сравнении с другими регионами Россйиской Федерации, - отметил Салават Сагитов. - Но если иметь ввиду, что в 2016 году было 55 тысяч, а два года назад - 60, то падение составит 10 тысяч.

Вице-премьер также сообщил, что по итогам 9 месяцев число смертей в регионе сократилось на полторы тысячи. Однако темпы снижения смертности недостаточные, демографический баланс по-прежнему отрицательный.