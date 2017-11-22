Минздрав: Цифры по снижению рождаемости в Башкирии устрашающие

В Уфе в рамках регионального совещания "Межведомственное взаимодействие в интересах семьи" обсудили проблемы в демографии.

Выступая на нем, Назир Мингазов, замминистра здравоохранения Башкирии, остановился на проблемах в демографии.

- Мы идем параллельным курсом со страной по снижению рождаемости, - сказал он. - За девять месяцев в Башкирии родилось 36 900 детей, это на 5 тысяч меньше, чем в прошлом году. Пик рождаемости в Башкирии был достигнут в 2014 году, тогда родилось 60 000 детей. - Это устрашающие цифры, - сказал Назир Мингазов. - Сейчас мы ждем цифры за десять месяцев.

Он отметил, что основными причинами снижения рождаемости является снижение числа женщин фертильного возраста, а также социальные факторы.

- Если раньше первый раз женщины рожали в среднем в 25 лет, то теперь в 27 лет, - отметил Мингазов. Также фиксируется большое количество абортов. За 9 месяцев в Башкирии было совершено 11 459 абортов, а в прошлом году за тот же период - 11 665.