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В Уфе на УМПО придавило станком человека

27 июня 2018, 18:50
Проверку по факту ЧП на производстве проводит Гострудинспекция.

В минувший понедельник, 25 июня, произошло серьезное ЧП на территории ПАО «ОДК-УМПО». Как сообщили в Гострудинспекции, которая ведет расследование происшествия, в результате ЧП пострадали водитель грузовика и слесарь, обоим по 40 лет.

Как следует из сообщения инспекции, несчастье произошло во время демонтажа токарно-карусельного станка. Суппорт весом от полутора до двух тонн, удерживаемый на одном из четырех болтов, упал и придавил водителя к траверсе станка. Позднее он скончался в реанимации.

Слесарь, пытавшийся помочь приятелю, попробовал поднять части станка и повредил ключицу. Сейчас он находится в стационаре. Специалист Гострудинспекции проверяет соблюдение норм охраны труда, включая обучение работников безопасным методам работы.

Уточним, что УМПО является одним из первых предприятий в республике, которое внедрило у себя методику бережливого производства, одним из ключевых правил которого является организация безопасных условия труда.

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