В Уфе на УМПО придавило станком человека

Как следует из сообщения инспекции, несчастье произошло во время демонтажа токарно-карусельного станка. Суппорт весом от полутора до двух тонн, удерживаемый на одном из четырех болтов, упал и придавил водителя к траверсе станка. Позднее он скончался в реанимации.