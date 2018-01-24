В Башкирии за ЧП на производстве выплатили 1,3 млрд руб страховки
Сегодня, 11:32ОбществоНаталья Кузнецова
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В 2017 году сумма страховки от несчастных случаев на производстве в Башкирии составила 1,3 миллиарда рублей. Всего зарегистрировано 108 ЧП с тяжелым исходом, признанных страховыми. Из них 15 случаев — с летальным исходом.
Как сообщает фонд социального страхования РБ, в прошлом году количество тяжелых ЧП снизилось на 40 процентов. На данный момент 51 пострадавший в несчастных случаях, произошедших в прошлом году, продолжает лечение. В 16 случаях профессиональная трудоспособность была утрачена. В результате комплексного лечения и реабилитации 26 человек полностью выздоровели и вернулись к работе.
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