В Башкирии за ЧП на производстве выплатили 1,3 млрд руб страховки

Как сообщает фонд социального страхования РБ, в прошлом году количество тяжелых ЧП снизилось на 40 процентов. На данный момент 51 пострадавший в несчастных случаях, произошедших в прошлом году, продолжает лечение. В 16 случаях профессиональная трудоспособность была утрачена. В результате комплексного лечения и реабилитации 26 человек полностью выздоровели и вернулись к работе.