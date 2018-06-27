Уфимец стал первым россиянином, покорившим Белуху на протезе

«Белуха оказалась намного сложнее и опаснее Эльбруса. Это очень тяжелый маршрут, который забирает силы еще до того, как подойдешь к самой горе. Когда мы взбирались, каждый из четверых членов группы хоть раз говорил, что, наверное, не сможет продолжать подъем – у одного болела голова, второй просто устал, а третий испугался опасности. Но мы поддерживали друг друга и все-таки дошли», - рассказывает Рафаэль Исхаков.