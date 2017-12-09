Герои среди нас: ветеран-афганец из Уфы с протезом ноги покорил Эльбрус

55-летний уфимец Рафаэль Исхаков считает, что главное в жизни – не терять веру в свои силы и никогда никого не предавать

Сегодня, 9 декабря, в стране отмечается день героев Отечества. В этом году его отмечают в десятый раз. И среди прочих праздничных дат, появившихся в российском календаре в последние пару десятилетий, этот день отличается суровым отсутствием помпезности. Героями этого дня являются люди, посвятившие себя защите Родины. Один из таких непарадных личностей – кавалер ордена Красной Звезды, воин-афганец Рафаэль Исхаков.

В Москве в эти дни проходит фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Она началась в выставочном комплексе «Красные Холмы», но потом перекочевала на стены столичного метро. Снимки, которые бесплатно сделали лучшие фотографы страны, производят сильнейшее впечатление. Их героями стали мужественные люди, которые после тяжелых ранений, несмотря на полученные увечья, смогли выжить и добиться в жизни серьезных высот, причем как в переносном, так и в прямом смысле. Рафаэль Исхаков стал одним из самых заметных героев фотовыставки, потому что будучи инвалидом третьей группы (по документам) из-за потери правой голени, он совершил восхождение на Эльбрус.

Фото: НТВ

Он стал инвалидом в одночасье в августе 1984 года, из-за той самой ошибки, которую, если верить по расхожей истине, сапер совершает только один раз в жизни. Саперу Исхакову, выжившему после взрыва фугаса в Афганистане, все же повезло, потому что его травма оказалась в определенной степени поправима. Вернувшись домой, он довольно быстро освоил протез и стал упорно тренироваться: ходил ежедневно по 25 километров пешком, понимался в горы, сплавлялся по бурным рекам. И не переставал мечтать о покорении самой красивой вершины мира – Эльбруса. Все эти годы Рафаэль Саматович работал в МЧС, а в последние годы трудится в отделе чрезвычайных ситуаций Минсельхоза Башкирии. И все это время морально и физически готовился к штурму Эльбруса.

Фото: Из личного архива Рафаэля Исхакова.

В прошлом году ему удалось при содействии благотворительного фонда «Память поколений» получить бесплатно новый протез голени правой ноги. И вскоре после этого Рафаэль Саматович решился на смелый шаг и отправился на Эльбрус.

Фото: Из личного архива Рафаэля Исхакова.

- Во время похода на Эльбрус я никому не сказал, что я на протезе. Честно говоря, в глубине души я сомневался, что ноги могут подвести. Но все получилось – ноги не подвели. Я шел наравне со всеми, и только в палатке, где я ночевал, один парень заметил, что я на протезе. А остальные узнали об этом только по окончании тура, - поделился волнующими воспоминаниями с корреспондентом Медиакорсети Рафаэль Исхаков. - Большое спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно супруге, большое спасибо! Она в моих походах не участвует, но относится к ним с пониманием. Ведь это вопрос не только физической подготовки, но и финансовой – удовольствие недешевое.

По словам Рафаэля Саматовича, объективно во время восхождения на Эльбрус пришлось нелегко – не зря же из группы в 24-х человек до вершины только семеро, включая его.

Фото: Из личного архива Рафаэля Исхакова.

- Идти с рюкзаком в горы непросто: тяжесть на плечах, на спине… Сначала была тропа, по ней более-менее можно идти, а потом начались каменные россыпи – курумники. На третий день вышли к леднику. На ботинки надеваешь «кошки» – зацепы, в руки берешь ледоруб и идешь дальше по уже по обледенелому склону в связке. Кто-то более физически подготовлен, кто-то менее, темп дыхания сбивается… Но меня дыхание не подвело – тренировки в бассейне помогли, - рассказывал Рафаэль Саматович в интервью газете «Ветеран Башкортостана» сразу после восхождения.

Семь дней шли до штурмового лагеря, потом началось восхождение на вершину. Но сначала нужно было сделать акклиматизационный выход, чтобы организм адаптировался к нехватке кислорода. А после этого двинулись вверх.

Фото: Из личного архива Рафаэля Исхакова.

Был очень сильный порывистый ветер. Люди шли, пока могли. У кого-то начинали мерзнуть руки и ноги, у кого-то – сбиваться дыхание. Они отказывались от восхождения, инструкторы формировали небольшие группы и уводили их в штурмовой лагерь.

- У меня тоже были мысли: а не пощадить ли самого себя? Вначале мне показалось, что ветер слишком сильный. Нам приходилось вставать в круг, обнимать друг друга за плечи и несколько минут ждать, пока ветер стихнет. А потом начался рассвет и открылось второе дыхание. Стало светлее, но ветер не успокаивался. И вдруг снег, который выпал накануне, превратился в манную крупу, он окутал нас, и мы оказались в густом молочном тумане. Голубое небо тогда мы так и не увидели. В общем, это было настоящее испытание. Приключение, в котором невозможно всего предусмотреть, - вспоминает Рафаэль Саматович.

Фото: Из личного архива Рафаэля Исхакова.

Шли долго, нудно, а последние метры оказались самыми тяжелыми. Силы потрачены, сказывается нехватка кислорода.

- Когда прошли «косую полку», оказалось, что нужно подниматься 300 метров под углом 45 градусов. Цепляешься «кошками», идешь, но это очень трудно, постоянно начинаешь задыхаться. Но когда все-таки добрались вверх, поняли, что мы одолели-таки Эльбрус! Правда, обратно спускались уже почти без сил, на автомате, как роботы. Но когда вернулись домой и отдохнули, отоспались, вот тогда и пришло ощущение счастья, - улыбается собеседник.

Видео Видео: НТВ

Останавливаться на достигнутом Рафаэль Саматович не намерен. Будущим летом он опять собирается в горы, на сей раз нацелившись на гору Белуха, что на Алтае. А почему бы и нет?

- Жизнь надо наполнять событиями, чтобы она была интересной, - говорит он. – Проще всего опустить руки, спиться и смиренно ждать смерти. Жить в полную силу сложнее, но зато интереснее, веселее и намного приятнее.