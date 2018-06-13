Уфимец Рафаэль Исхаков совершит восхождение на гору Белуху на протезе
Протез ему передали в благотворительным фондом «Память поколений».
Ветеран боевых действий в Республике Афганистан, бывший сапер Рафаэль Исхаков живет в Уфе. Он получил серьезное ранение после взрыва фугаса и потерял ногу, но его жизнь не остановилась, а, наоборот, стала более яркой и полноценной – такой, о которой многие могут только мечтать. Сначала он покорил Эльбрус, а теперь хочет покорить Белуху.
Главное его достижение, к которому Рафаэль шел много лет – покорение Эльбруса. После долгих и упорных тренировок он взошел на эту гору в 2016 году в составе группы из 24 человек. Что интересно, до вершины из них добралось лишь семеро, включая ветерана. При этом почти никто в группе не знал, что Рафаэль проделал этот сложнейший путь на протезе, который фонд «Память поколений» передал ему за несколько недель до этого восхождения.
Опыт туризма и восхождений у ветерана уже был, он участвовал в сплавах по горным рекам, ходил в многодневные лыжные туры, поднимался на гору Иремель – вторую по величине вершину Южного Урала. Но Эльбрус был его главной целью, и Рафаэль достиг ее, несмотря на физические трудности, которые остановили бы большинство людей.
- Пока мы взбирались на гору, мысли о том, чтобы сдаться, постоянно посещали меня. Но для себя я решил: пока могу идти, буду идти, а там увидим. В итоге получилось так, что я дошел, -вспоминает Рафаэль Исхаков.
Казалось бы, мечта исполнена, высота взята, но без новых вызовов было бы неинтересно жить, особенно такому целеустремленному, активному и сильному человеку, как Рафаэль Исхаков. Поэтому он поставил перед собой новую амбициозную цель.
15 июня Рафаэль совершит восхождение на знаменитую гору Белуху, высшую точку Алтайских гор и всей Сибири. Он планирует покорить высоту 4509 метров – для такого восхождения мало хорошей физической формы и желания – работать придется на пределе, выкладываясь до последнего.
Но Рафаэль Исхаков готов принять этот вызов и стать первым человеком с протезом ноги, который взойдет на эту сложную вершину. Весь процесс восхождения будет сниматься на специальную камеру, которую Рафаэлю предоставил тот же благотворительный фонд «Память поколений».
- Когда прошло какое-то время с восхождения на Эльбрус, я осознал, что смог сделать то, что задумал, и понял, что способен двигаться дальше. Поэтому сейчас моя новая цель – Белуха. Хотя эта гора ниже, чем Эльбрус, категория сложности у нее выше. Нам придется иметь дело с альпинистским снаряжением. Но если в прошлый раз я очень сомневался, ведь взбираться по леднику было для меня в новинку, и боялся, что могу не дойти, то в этот раз я точно уверен, что доберусь до вершины, если позволит погода, которая в горах бывает непредсказуемой. Недаром в нашем туре, как и в случае с Эльбрусом, есть два резервных дня, - рассказывает Рафаэль Исхаков.
За Рафаэля Исхакова болеют не только друзья и родные – ему также оказывает адресную поддержку фонд «Память поколений». Средства, на которые приобретается такая помощь для участников боевых действий, собираются за счет прямых пожертвований неравнодушных россиян и компаний-партнеров, а также в ходе акции «Красная гвоздика».
Каждый может купить значок «Красная гвоздика» за символический взнос, а вырученные деньги будут переданы в БФ «Память поколений» для адресной помощи ветеранам. Эта традиция благодаря усилиям фонда охватила всю Россию, и поддержка жителей нашей страны позволяет ветеранам получать необходимое лечение, средства реабилитации и многое другое, а также показывает, что их жизнь и их подвиги никогда не будут забыты, а новые победы обязательно отмечены и с гордостью рассказаны всем жителям страны.
Справка. Учредители фонда «Память поколений» :
- Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
- Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
- Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»
- Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России»
- Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов».
Президент фонда – Валентина Терешкова.
В Попечительский совет Фонда вошли: художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, генерал армии в отставке, профессор Махмуд Гареев, пианист Денис Мацуев, руководитель региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк - Москва» Николай Земцов, певица Валерия, спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева, ректор МГУ Виктор Садовничий, певец и общественный деятель Иосиф Кобзон и другие.