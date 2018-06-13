Уфимец Рафаэль Исхаков совершит восхождение на гору Белуху на протезе

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан, бывший сапер Рафаэль Исхаков живет в Уфе. Он получил серьезное ранение после взрыва фугаса и потерял ногу, но его жизнь не остановилась, а, наоборот, стала более яркой и полноценной – такой, о которой многие могут только мечтать. Сначала он покорил Эльбрус, а теперь хочет покорить Белуху.

Главное его достижение, к которому Рафаэль шел много лет – покорение Эльбруса. После долгих и упорных тренировок он взошел на эту гору в 2016 году в составе группы из 24 человек. Что интересно, до вершины из них добралось лишь семеро, включая ветерана. При этом почти никто в группе не знал, что Рафаэль проделал этот сложнейший путь на протезе, который фонд «Память поколений» передал ему за несколько недель до этого восхождения.

Опыт туризма и восхождений у ветерана уже был, он участвовал в сплавах по горным рекам, ходил в многодневные лыжные туры, поднимался на гору Иремель – вторую по величине вершину Южного Урала. Но Эльбрус был его главной целью, и Рафаэль достиг ее, несмотря на физические трудности, которые остановили бы большинство людей.

- Пока мы взбирались на гору, мысли о том, чтобы сдаться, постоянно посещали меня. Но для себя я решил: пока могу идти, буду идти, а там увидим. В итоге получилось так, что я дошел, -вспоминает Рафаэль Исхаков.

Казалось бы, мечта исполнена, высота взята, но без новых вызовов было бы неинтересно жить, особенно такому целеустремленному, активному и сильному человеку, как Рафаэль Исхаков. Поэтому он поставил перед собой новую амбициозную цель.

15 июня Рафаэль совершит восхождение на знаменитую гору Белуху, высшую точку Алтайских гор и всей Сибири. Он планирует покорить высоту 4509 метров – для такого восхождения мало хорошей физической формы и желания – работать придется на пределе, выкладываясь до последнего.

Но Рафаэль Исхаков готов принять этот вызов и стать первым человеком с протезом ноги, который взойдет на эту сложную вершину. Весь процесс восхождения будет сниматься на специальную камеру, которую Рафаэлю предоставил тот же благотворительный фонд «Память поколений».

- Когда прошло какое-то время с восхождения на Эльбрус, я осознал, что смог сделать то, что задумал, и понял, что способен двигаться дальше. Поэтому сейчас моя новая цель – Белуха. Хотя эта гора ниже, чем Эльбрус, категория сложности у нее выше. Нам придется иметь дело с альпинистским снаряжением. Но если в прошлый раз я очень сомневался, ведь взбираться по леднику было для меня в новинку, и боялся, что могу не дойти, то в этот раз я точно уверен, что доберусь до вершины, если позволит погода, которая в горах бывает непредсказуемой. Недаром в нашем туре, как и в случае с Эльбрусом, есть два резервных дня, - рассказывает Рафаэль Исхаков.

За Рафаэля Исхакова болеют не только друзья и родные – ему также оказывает адресную поддержку фонд «Память поколений». Средства, на которые приобретается такая помощь для участников боевых действий, собираются за счет прямых пожертвований неравнодушных россиян и компаний-партнеров, а также в ходе акции «Красная гвоздика».

Каждый может купить значок «Красная гвоздика» за символический взнос, а вырученные деньги будут переданы в БФ «Память поколений» для адресной помощи ветеранам. Эта традиция благодаря усилиям фонда охватила всю Россию, и поддержка жителей нашей страны позволяет ветеранам получать необходимое лечение, средства реабилитации и многое другое, а также показывает, что их жизнь и их подвиги никогда не будут забыты, а новые победы обязательно отмечены и с гордостью рассказаны всем жителям страны.

Справка. Учредители фонда «Память поколений» :

Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»

Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России»

Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов».

Президент фонда – Валентина Терешкова.