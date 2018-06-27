Роспотребнадзор: никаких примесей в воздухе в Уфе не обнаружено

Примечательно, что анализ проб был проведен только через сутки. Напомним, что год назад Башкирская природоохранная прокуратура уже вносила на имя главы территориального управления Роспотребнадзора представление с требованием устранить нарушения при рассмотрении жалоб граждан на загрязнение воздуха. Тогда пробы проверялись также через продолжительное время.