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Роспотребнадзор: никаких примесей в воздухе в Уфе не обнаружено

27 июня 2018, 19:04
Такой ответ получили уфимцы на многочисленные жалобы на сильный и неприятный запах, поступившие в минувшее воскресенье.

Башкирское управление Роспотребнадзора опубликовало свое заключение по поводу многочисленных жалоб на сильный химический запах, которые поступили от уфимцев в минувшее воскресенье. Ведомство не обнаружило превышения ПДК вредных веществ в атмосфере. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Замеры воздуха были проведены в нескольких районах Уфы. Были сделаны пробы на содержание фенола, формальдегида, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода и ароматических углеводородов.

Примечательно, что анализ проб был проведен только через сутки. Напомним, что год назад Башкирская природоохранная прокуратура уже вносила на имя главы территориального управления Роспотребнадзора представление с требованием устранить нарушения при рассмотрении жалоб граждан на загрязнение воздуха. Тогда пробы проверялись также через продолжительное время.

В феврале минэкологии республики утверждало перечень из 94 предприятий, обязанных при неблагоприятных погодных условиях уменьшать выбросы вредных веществ в атмосферу. Наступление жаркой погоды является как раз таким фактором.

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