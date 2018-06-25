В Башкирии осудят убийцу четырехмесячного малыша

Вечером пенсионерка пригласила в дом своего приятеля для совместного распития алкоголя. Когда пьяного мужчину стал раздражать плач младшего ребёнка, он оставил его на крыльце и избил. Четырёхмесячный мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.