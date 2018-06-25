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Posted 25 июня 2018, 10:02

Published 25 июня 2018, 10:02

Modified 17 октября 2022, 19:24

Updated 17 октября 2022, 19:24

В Башкирии осудят убийцу четырехмесячного малыша

25 июня 2018, 10:02
Пьяного мужчину раздражал детский плач.

43-летний житель Бурзянского района обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре 2017 года родители троих детей оставили их с бабушкой, отправившись из деревни Кургашлы в кредитное учреждение Магнитогорска.

Вечером пенсионерка пригласила в дом своего приятеля для совместного распития алкоголя. Когда пьяного мужчину стал раздражать плач младшего ребёнка, он оставил его на крыльце и избил. Четырёхмесячный мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

Тело малыша обнаружили соседи, которые пришли проведать детей по просьбе родителей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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#Рустэм Башкирцев#Происшествия#Новости
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