В Ишимбайском районе Башкирии запретили нелегальные перевозки

Согласно действующему законодательстьву, перевозчик по муниципальному конкурсу должен определяться благодаря конкурсу. Местный коммерсант и компания ООО «Транс-Лайн» конкурс проигнорировали, свидетельство о разрешении перевозок не получили и нелегально, минуя правила безопасности граждан, организовали провоз граждан по маршруту Ишимбай-Кинзебулатово. На маршруте работали 2 автомобиля «Mercedes».