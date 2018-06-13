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В Ишимбайском районе Башкирии запретили нелегальные перевозки

13 июня 2018, 11:53
Маршрут Ишимбай-Кинзебулатово теперь находится под вопросом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, Ишимбайский городской суд удовлетворил требования межрайонного прокурора о запрете нелегальных пассажирских перевозок на территории района.

Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки.

Согласно действующему законодательстьву, перевозчик по муниципальному конкурсу должен определяться благодаря конкурсу. Местный коммерсант и компания ООО «Транс-Лайн» конкурс проигнорировали, свидетельство о разрешении перевозок не получили и нелегально, минуя правила безопасности граждан, организовали провоз граждан по маршруту Ишимбай-Кинзебулатово. На маршруте работали 2 автомобиля «Mercedes».

По данному факту межрайонный прокурор обратился в суд, потребовав прекратить незаконную деятельность. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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