В Уфе и Башкирии «перетрясут» сферу пассажирских перевозок

Изменения могут коснуться стоимости проезда, расположения остановок, количества маршрутов, и размерности автобусов.

9 ноября на нашем сайте вышел большой материал «Экскурсия без гида или куда едут башкирские маршрутки», в котором подробно рассматривались проблемы пассажирских перевозок в Уфе и Башкирии. Тогда нам не удалось оперативно получить комментарий от администрации Уфы, однако спустя неделю ответы на вопросы всё же получены.

В статье говорилось, что основная проблема общественного транспорта – нелегалы, те, кто работает без карты маршрута (разрешение на работу на определённом маршруте). Единственным способом решить проблему, по словам заместителя руководителя управления Ространснадзора в Башкирии Александра Косолапова, является проведение конкурса и выдача карт маршрута тем, кто выполнит условия конкурса. Сами нелегальные перевозчики согласны пойти на конкурс и выполнить все условия. Однако администрации муниципалитетов не торопились проводить конкурсы.