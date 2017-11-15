В Уфе и Башкирии «перетрясут» сферу пассажирских перевозок
9 ноября на нашем сайте вышел большой материал «Экскурсия без гида или куда едут башкирские маршрутки», в котором подробно рассматривались проблемы пассажирских перевозок в Уфе и Башкирии. Тогда нам не удалось оперативно получить комментарий от администрации Уфы, однако спустя неделю ответы на вопросы всё же получены.
В статье говорилось, что основная проблема общественного транспорта – нелегалы, те, кто работает без карты маршрута (разрешение на работу на определённом маршруте). Единственным способом решить проблему, по словам заместителя руководителя управления Ространснадзора в Башкирии Александра Косолапова, является проведение конкурса и выдача карт маршрута тем, кто выполнит условия конкурса. Сами нелегальные перевозчики согласны пойти на конкурс и выполнить все условия. Однако администрации муниципалитетов не торопились проводить конкурсы.
Судя по письму, город всё-таки решил навести порядок в сфере пассажирских перевозок, по информации Управления транспорта и связи администрации Уфы, проведение конкурса запланировано на первое полугодие следующего года. Стоит отметить, что задержка в проведении конкурса связана с выполнением работ по изучению пассажиропотоков, к которому подключили «Санкт-Петербургский Институт Транспортных Систем». Специалисты до конца этого года должны представить два варианта развития транспортной сети, в которые войдут не только необходимое количество маршрутов и автобусах на них, но и рекомендации по изменению маршрутов, о переносе остановочных пунктов. Также может измениться и стоимость проезда.