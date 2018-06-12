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Владимир Путин пригласил страны ШОС на четвертый форум малого бизнеса в Уфе

12 июня 2018, 10:39
Президент России сделал это на расширенном заседании ШОС в китайском Циндао.

Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Форум пройдет 17-19 октября в Уфе.

- Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первых встречах глав регионов стран-членов ШОС и в форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Российской Федерации, - сказал Владимир Путин на расширенном заседании организации в китайском Циндао.

Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС - единственный международный форум на пространстве стран-участниц ШОС и БРИКС для малого бизнеса. Форум проводится с 2015 года.

За три года в нем приняли участие более 4200 человек из 26 стран мира, проведено 800 встреч в формате B2B, подписано 18 соглашений о сотрудничестве.

На IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфуь приглашены представители национальных частей Делового совета ШОС и Делового совета БРИКС, 157 руководителей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, в том числе, наблюдателей и партнеров по диалогу.

В рамках Форума состоится подписание более 20 соглашений и меморандумов о взаимовыгодном сотрудничестве, более 300 встреч в формате В2В, более 10-ти презентаций деловых возможностей в регионах на пространстве ШОС и БРИКС, сообщили в пресс-службе ТПП Башкирии.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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