В Уфе пройдет форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным, сообщили в пресс-службе главы региона.

Они обсудили вопросы подготовки к проведению Четвёртого Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдёт в Уфе с 17 по 19 октября 2018 года. Соответствующее распоряжение на днях подписал Рустэм Хамитов.

В ходе встречи Рустэм Хамитов и Сергей Катырин затронули различные организационные аспекты предстоящего делового мероприятия, а также договорились об информационном сопровождении форума, в том числе на федеральных площадках.

– Хочу сказать, что мы с вами хорошо работаем. У нас нет никаких нерешённых вопросов. Мы движемся по восходящей, вместе проводим хорошие мероприятия, – отметил Рустэм Хамитов. – Мы видим огромный потенциал развития отношений с Торгово-промышленной палатой.

Сергей Катырин в ответ поблагодарил главу региона за эффективное взаимодействие с ТПП Башкирии.