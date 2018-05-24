В Уфе пройдет форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
Глава Башкирии Рустэм Хамитов обсудил подготовку к форуму с председателем ТПП России Сергеем Катыриным.
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным, сообщили в пресс-службе главы региона.
Они обсудили вопросы подготовки к проведению Четвёртого Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдёт в Уфе с 17 по 19 октября 2018 года. Соответствующее распоряжение на днях подписал Рустэм Хамитов.
В ходе встречи Рустэм Хамитов и Сергей Катырин затронули различные организационные аспекты предстоящего делового мероприятия, а также договорились об информационном сопровождении форума, в том числе на федеральных площадках.
– Хочу сказать, что мы с вами хорошо работаем. У нас нет никаких нерешённых вопросов. Мы движемся по восходящей, вместе проводим хорошие мероприятия, – отметил Рустэм Хамитов. – Мы видим огромный потенциал развития отношений с Торгово-промышленной палатой.
Сергей Катырин в ответ поблагодарил главу региона за эффективное взаимодействие с ТПП Башкирии.
– Благодаря Вам палата не просто развивается, но достаточно часто выступает с хорошими инициативами, – сказал президент Катырин. – Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который Вы организовали, уже стал традиционным. Мы говорим о нём на всех площадках, приглашаем в Уфу коллег. Надеемся, что в этом году, как и ранее, всё пройдёт на высочайшем уровне.