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Три вуза Башкирии включены в федеральный ТОП-100

11 июня 2018, 14:30
При этом Башгосуниверситет значительно опередил другие вузы региона по уровню научно-исследовательской работы.

Рейтинговое агентство RAEX» (Эксперт РА) опубликовало свежий рейтинг российских вузов по итогам минувшего 2017/2018 учебного года.

В ТОП-100 лучших вузов страны самым передовым высшим учебным заведением Башкирии оказался УГНТУ, занявший 54-е место. За год вуз поднялся в рейтинге на три позиции.

УГАТУ находится на 91-й позиции, поднявший на одну строчку. А Башгосуниверситет – на 94-й строке, поднявшись также на одну ступеньку.

При этом по отдельным показателям места распределились иначе.

Башгосуниверситет оказался на 40-й строчке по уровню научно-исследовательской деятельности, значительно обогнав УГАТУ и УГНТУ, попавшие в конец рейтинга

Зато УГНТУ опередил БашГУ и УГАТУ по уровню востребованности выпускников, заняв 30-ю строку рейтинга.. УГАТУ по этому показателю находится на 48-й строке, а БашГУ вылетел за пределы ТОП-100 и попал на 119-е место.

УГНТУ опять же опередил другие башкирские вузы по условиям для получения качественного образования, заняв 5-ю позицию. УГАТУ и БашГУ явно за ним не угнаться, они, они заняли, соответственно, 13-ю и 98-ю строчки рейтинга.

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