Преподаватели школ и вузов воспротивились новым образовательным стандартам

Объединение учителей и ректоры ведущих вузов страны выступили против новых школьных образовательных стандартов, которые в перспективе должны стать основными критерия ми качества обучения. Своими мыслями по этому поводу с «Новыми Известиями» поделилась общественный деятель Алена Попова.

По ее словам, в новых стандартах недоумение вызывают, к примеру, такие моменты:

На уроках физкультуры в 1-х классах должна практиковаться реальная строевая подготовка с применением таких военных команд, как «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», а также построение в две шеренги, перестроение, повороты кругом на месте, рапорт учителю и движение в колонне с поворотом. Во 2-ом классе дети будут изучать звезды и созвездия, океаны и материки на карте, находить на карте России Москву, свой регион и его главный город. Однако само понятие «карта» на образовательном горизонте появляется только в 3 классе. В 5-ом классе дети должны учиться «определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории». Уточним, что речь идет о детях в возрасте 11-12 лет. А теперь «сюрприз» с точностью до наоборот: в 6-м классе, изучая «технологии», дети будут проходить «устройство передаточного механизма швейной машины и подготовку универсальной швейной машины к работе». При этом такие гораздо более актуальные темы, как блокчейн, большие данные, виртуальная и дополненная реальность, в рамках школьной программы вообще не встречаются. На уроках ОБЖ в первый год обучения ученики должны сформулировать «основы репродуктивного здоровья населения и понимать его роль для национальной безопасности Российской Федерации». Точнее: пятиклассникам придется вникать в «нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения» и «помощь при алкогольном отравлении». Эксперты шокированы тем, что новые стандарты направлены на то, чтобы дети делали конкретные и жестко зафиксированные безальтернативные готовые выводы и суждения, которые должны быть «привиты» учащимся по различным темам. Самостоятельно мыслить и формировать свою собственную позицию от учеников не требуется. Таким образом, судя по всему, гуманитариям рядом с новыми стандартами точно не место. Узнавать что-либо новое, исследовать неизведанное уже не предполагается. Проверяющие инстанции будут контролировать не только результаты, но и процесс усвоения того или иного материала. Получается, что учитель при таком подходе уже и не нужен – его можно заменить роботом.

- Эксперты отмечают, что, как правило, разработка новых образовательных стандартов обычно занимала годы с длительными дискуссиями, открытым обсуждением в обществе, поиском компромиссов. Но на сей раз их сваяли буквально за несколько месяцев за закрытыми дверями, - подчеркивает Алена Попова.

Официально это объясняется тем, что новые стандарты позволят полностью перекроить список школьных учебников. Из этого напрашивается логичный вывод, новые стандарты сооружены под определенных поставщиков учебников.