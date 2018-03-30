Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Преподаватели школ и вузов воспротивились новым образовательным стандартам
Сюжеты:
Трагедия в КемеровоБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b91

Преподаватели школ и вузов воспротивились новым образовательным стандартам

Вчера, 22:42ОбществоТатьяна Майорова
Читайте
также
Минздрав Башкирии: Лекарства и нам положены, но мы ведь не выпрашиваем
«Ты плохо кончишь!»: как в Башкирии чиновник угрожал в суде девушке-юристу
«Это похоже на пиар»: депутаты Госдумы от Башкирии - о скандале со Слуцким