Преподаватели школ и вузов воспротивились новым образовательным стандартам
Эксперты ужаснулись новым образовательным стандартам, разработанным Министерством образования России.
Объединение учителей и ректоры ведущих вузов страны выступили против новых школьных образовательных стандартов, которые в перспективе должны стать основными критерия ми качества обучения. Своими мыслями по этому поводу с «Новыми Известиями» поделилась общественный деятель Алена Попова.
По ее словам, в новых стандартах недоумение вызывают, к примеру, такие моменты:
- На уроках физкультуры в 1-х классах должна практиковаться реальная строевая подготовка с применением таких военных команд, как «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», а также построение в две шеренги, перестроение, повороты кругом на месте, рапорт учителю и движение в колонне с поворотом.
- Во 2-ом классе дети будут изучать звезды и созвездия, океаны и материки на карте, находить на карте России Москву, свой регион и его главный город. Однако само понятие «карта» на образовательном горизонте появляется только в 3 классе.
- В 5-ом классе дети должны учиться «определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории». Уточним, что речь идет о детях в возрасте 11-12 лет.
- А теперь «сюрприз» с точностью до наоборот: в 6-м классе, изучая «технологии», дети будут проходить «устройство передаточного механизма швейной машины и подготовку универсальной швейной машины к работе». При этом такие гораздо более актуальные темы, как блокчейн, большие данные, виртуальная и дополненная реальность, в рамках школьной программы вообще не встречаются.
- На уроках ОБЖ в первый год обучения ученики должны сформулировать «основы репродуктивного здоровья населения и понимать его роль для национальной безопасности Российской Федерации». Точнее: пятиклассникам придется вникать в «нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения» и «помощь при алкогольном отравлении».
- Эксперты шокированы тем, что новые стандарты направлены на то, чтобы дети делали конкретные и жестко зафиксированные безальтернативные готовые выводы и суждения, которые должны быть «привиты» учащимся по различным темам. Самостоятельно мыслить и формировать свою собственную позицию от учеников не требуется. Таким образом, судя по всему, гуманитариям рядом с новыми стандартами точно не место. Узнавать что-либо новое, исследовать неизведанное уже не предполагается.
- Проверяющие инстанции будут контролировать не только результаты, но и процесс усвоения того или иного материала. Получается, что учитель при таком подходе уже и не нужен – его можно заменить роботом.
- Эксперты отмечают, что, как правило, разработка новых образовательных стандартов обычно занимала годы с длительными дискуссиями, открытым обсуждением в обществе, поиском компромиссов. Но на сей раз их сваяли буквально за несколько месяцев за закрытыми дверями, - подчеркивает Алена Попова.
Официально это объясняется тем, что новые стандарты позволят полностью перекроить список школьных учебников. Из этого напрашивается логичный вывод, новые стандарты сооружены под определенных поставщиков учебников.
Медиакорсеть намерена продолжить данную тему.