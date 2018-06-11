Под Уфой прошел град, а по Башкирии зарядят дожди

Сегодня, 11 июня, по Башкирии и в Уфе ожидается значительное ухудшение погодных условий. По этому поводу накануне МЧС провело рассылку смс-сообщений с предупреждениями о порывах ветра и заморозках на почве до минус 3 градусов.