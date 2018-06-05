В Уфе из-за ливня и града размыло грунт около лицея

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Последствия устранит подрядчик «СУ-10».
В первой половине дня 4 июня прошел ливень с градом, из-за которых в Демском районе на территории лицея №161 размыло грунт, сообщили в пресс-службе администрации города.
Подрядчик устранит недоделки – устройства ливневых лотков для стока воды должны заработать исправно к июлю текущего года.
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Вместе с грунтом у лицея пострадала проезжая часть на улице Ухтомского и Левитана. Воды разгонял трактор МТЗ.
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