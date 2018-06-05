В Уфе из-за ливня и града размыло грунт около лицея

В первой половине дня 4 июня прошел ливень с градом, из-за которых в Демском районе на территории лицея №161 размыло грунт, сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядчик устранит недоделки – устройства ливневых лотков для стока воды должны заработать исправно к июлю текущего года.